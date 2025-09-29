Ricercato in Spagna per rapina | 38enne napoletano arrestato nei pressi della stazione
Questa mattina ha arrestato - in attesa della consegna - un 38enne napoletano destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità spagnole per rapina.I Falchi, nel transitare in corso Garibaldi, hanno controllato il soggetto nei pressi della Stazione Centrale accertando che lo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: ricercato - spagna
Truffatore americano arrestato a Fontanarossa: era ricercato in Spagna
Operazione "Oikos", aveva trovato lavoro in Spagna: ricercato arrestato a Palma di Maiorca
Arrestato in Spagna uno dei latitanti più pericolosi d’Italia: ricercato dal 2023, era dal dentista
Guardate la traiettoria del volo per gli Stati Uniti del criminale ricercato netanyahu: ha fatto una deviazione verso lo stretto di Gibilterra per evitare lo spazio aereo di Francia e Spagna, ma è passato tranquillo tranquillo sopra l’Italia. Chissà perché? #servidisrae - X Vai su X
Éstato estradato dalla Spagna ed è stato trasferito in Italia un presunto trafficante di droga, Geremia Zandonella, di 29 anni, ricercato nell’ambito dell’operazione “Millennium”, condotta nel maggio scorso dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Cala - facebook.com Vai su Facebook
Ricercato in Spagna per rapina: 38enne napoletano arrestato nei pressi della stazione - I Falchi, nel transitare in corso Garibaldi, hanno controllato il soggetto nei pressi della Stazione Centrale accertando che lo stesso risultava destinatario del provvedimento. Secondo napolitoday.it