Ricercato in Spagna per rapina | 38enne napoletano arrestato nei pressi della stazione

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina ha arrestato - in attesa della consegna - un 38enne napoletano destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità spagnole per rapina.I Falchi, nel transitare in corso Garibaldi, hanno controllato il soggetto nei pressi della Stazione Centrale accertando che lo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

