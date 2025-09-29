Ricercato da tre anni per omicidio rintracciato dai Carabinieri | aveva una pistola con matricola abrasa
Nella nottata di ieri i Carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno identificato e arrestato un uomo di nazionalità turca che risultava ricercato a livello internazionale per un omicidio. Per l'uomo era stato diramato un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: ricercato - anni
Latitante turco ricercato da 10 anni trovato a Rimini in un albergo con la famiglia: l'accusa è pesantissima
Arrestato il narcos della camorra Simone Bartiromo, nella lista dei latitanti più pericolosi: era ricercato da 3 anni
Latitante egiziano ricercato da 12 anni arrestato a Cagliari, era membro dell'equipaggio di un peschereccio
Era ricercato da 10 anni per traffico di droga, inseguito e arrestato davanti la Stazione Centrale a Napoli https://nap.li/uUAK - facebook.com Vai su Facebook
Ricercato da oltre 10 anni è stato arrestato a Napoli Centrale https://ift.tt/ynL9xlw - X Vai su X
Aveva ucciso a coltellate un uomo: 45enne tunisino arrestato dopo due anni di latitanza - Arrestato a Padova un 45enne tunisino ricercato per l’omicidio di un connazionale avvenuto a Vigonza nel 2023. Scrive nordest24.it
Ricercato per un omicidio di 30 anni fa. Latitante cinese fermato nel suo negozio - La fuga di un cinese di 57 anni è terminata in un paese della Bassa Bergamasca, a Boltiere. Riporta ilgiorno.it