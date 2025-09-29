Ricercato da tre anni per omicidio rintracciato dai Carabinieri | aveva una pistola con matricola abrasa

Ravennatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nottata di ieri i Carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno identificato e arrestato un uomo di nazionalità turca che risultava ricercato a livello internazionale per un omicidio. Per l'uomo era stato diramato un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ricercato - anni

