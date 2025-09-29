Ricciarelli e Magalli botta e risposta a discapito del defunto Pippo Baudo

Il ricordo di Pippo Baudo continua a generare polemiche: dopo le esternazioni di Magalli, ieri a Verissimo Katia Ricciarelli ha confessato di "volergli dare uno schiaffo". Così il conduttore ha sottolineato quanto le sue parole, ad oggi, posano sembrare inopportune. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ricciarelli e Magalli, botta e risposta a discapito del defunto Pippo Baudo

In questa notizia si parla di: ricciarelli - magalli

“Ecco la verità”. Giancarlo Magalli tira fuori fatti su Pippo Baudo e smentisce Katia Ricciarelli

Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli: “Io avevo il numero privato di Pippo Baudo, se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo”

La Volta Buona, pagelle 16 settembre: Magalli punge Katia Ricciarelli (8,5) e la Trevisan in lacrime (8)

Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli dopo Verissimo: “Nessun attacco, solo verità su Pippo Baudo” Verissimo #KatiaRicciarelli #Baudo #Magalli https://blogsocialtv.com/giancarlo-magalli-replica-a-katia-ricciarelli-dopo-verissimo-nessun-attacco-solo-ve - X Vai su X

Giancarlo Magalli ha risposto a Katia Ricciarelli, che a Verissimo aveva dichiarato di volergli dare uno schiaffo per le sue parole su Pippo Baudo La replica di Magalli - facebook.com Vai su Facebook

Magalli risponde a Katia Ricciarelli: “Ho riferito quanto mi disse Baudo. A me uno schiaffo? Vuoi solo polemica” - Giancarlo Magalli ha risposto a Katia Ricciarelli, che a Verissimo aveva dichiarato di volergli dare "una sberla" per le sue parole su Pippo ... Riporta fanpage.it

Katia Ricciarelli contro Magalli a Verissimo: "Dice cattiverie, qualche sberla gliela darei". Poi lo sfogo durissimo - La soprano manda una risposta di fuoco al conduttore che aveva detto che Pippo Baudo non voleva sentire più lòa ex moglie quando era ancora in vita: cosa ha detto a Silvia Toffanin ... Si legge su libero.it