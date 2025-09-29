Ricci si è vestito da palestinese Mieli fotografa la débacle del candidato sconfitto | l’effetto Gaza non ha funzionato video

“Ricci si è vestito da palestinese” . Su La7 c’è la maratona Mentana sulle elezioni nelle Marche. Sulla rete si “piange” la sconfitta di Matteo Ricci. Paolo Mieli imputa all’effetto-Gaza, ma al negativo, uno dei motivi principali della Caporetto sua e del Pd. Lo storico, tra gli ospiti, offre uno spunto niente male per analizzare la débacle del campo largo. Una delle cause del flop di Ricci è che nella seconda parte della sua campagna elettorale ha abbracciato anima e corpo il tema del dramma che stanno vivendo i palestinesi. Un errore in quel contesto elettorale, dice lo storico ed editorialista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

