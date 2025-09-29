Ricci | Ho chiamato Acquaroli per congratularmi
ROMA – “Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli l’in bocca la lupo. I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro”. E’ quanto ha detto il candidato del centrosinistra nelle Marche, Matteo Ricci (foto), esprimendosi in conferenza stampa sull’esito del voto alle elezioni regionali e riconoscendo la vittoria a Francesco Acquaroli, il governatore uscente. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
