Ricci | Ho chiamato Acquaroli per congratularmi

ROMA – "Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli l'in bocca la lupo. I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro". E' quanto ha detto il candidato del centrosinistra nelle Marche, Matteo Ricci (foto), esprimendosi in conferenza stampa sull'esito del voto alle elezioni regionali e riconoscendo la vittoria a Francesco Acquaroli, il governatore uscente.

