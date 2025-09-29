Riapertura campagna abbonamenti per le diciotto partite interne della Valtur Brindisi

BRINDISI - La società Valtur Brindisi comunica che, al fine di soddisfare le richieste pervenute in queste ore e il contagioso entusiasmo vissuto dal popolo biancoazzurro, è aperta ufficialmente una nuova finestra per sottoscrivere un abbonamento alla stagione sportiva 202526, a partire da oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

