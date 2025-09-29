Riaccendi la vita domenica 5 ottobre la giornata dedicata ad anziani e disabilità

Arezzo, 29 settembre 2025 – La Consulta del Volontariato Sociale di Castiglion Fiorentino, con la collaborazione delle Parrocchie del Vicariato, ha organizzato per domenica 5 ottobre “Riaccendi la vita”, una giornata interamente dedicata agli anziani e alle persone con disabilità. L'iniziativa, che vedrà la partecipazione degli ospiti delle RSA Serristori e della Casa della Salute, della Casa di Pinocchio e dell'associazione Ragazzi Speciali, sarà un momento di incontro, condivisione e sostegno rivolto a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it