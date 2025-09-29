Riaccendi la vita domenica 5 ottobre la giornata dedicata ad anziani e disabilità
Arezzo, 29 settembre 2025 – La Consulta del Volontariato Sociale di Castiglion Fiorentino, con la collaborazione delle Parrocchie del Vicariato, ha organizzato per domenica 5 ottobre “Riaccendi la vita”, una giornata interamente dedicata agli anziani e alle persone con disabilità. L'iniziativa, che vedrà la partecipazione degli ospiti delle RSA Serristori e della Casa della Salute, della Casa di Pinocchio e dell'associazione Ragazzi Speciali, sarà un momento di incontro, condivisione e sostegno rivolto a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: riaccendi - vita
5 ottobre: “Riaccendi la vita”, la giornata dedicata alle persone anziane e disabili
Meglio dell’emozione della chiamata del meccanico c’è solo il rumore della moto quando la riaccendi #meme #motulitalia #meccanico #moto #vitadabikers - facebook.com Vai su Facebook
5 ottobre: “Riaccendi la vita”, la giornata dedicata alle persone anziane e disabili http://dlvr.it/TMvxZk ? #RiaccendiLaVita - X Vai su X
“Riaccendi la vita”, domenica 5 ottobre la giornata dedicata ad anziani e disabilità - La Consulta del Volontariato Sociale di Castiglion Fiorentino, con la collaborazione delle Parrocchie del Vicariato, ha organizzato per domenica 5 ottobre “Riaccendi la vita”, una giornata interamente ... Secondo lanazione.it
5 ottobre: “Riaccendi la vita”, la giornata dedicata alle persone anziane e disabili - Giovedì sera si è tenuta una riunione programmatica alla presenza dei ... Si legge su lanazione.it