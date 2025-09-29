Rete ospedaliera regionale Roccuzzo | Caltagirone e il suo territorio vengono penalizzati
Il sindaco Fabio Roccuzzo contesta i contenuti della proposta di riordino della rete ospedaliera siciliana, presentata dall’assessorato regionale alla Sanità e approvata a maggioranza dalla commissione Salute all’Assemblea regionale siciliana. “Ancora una volta Caltagirone e il suo territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: rete - ospedaliera
La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno
Sanità pubblica, la Cgil denuncia: "Rete ospedaliera mai concordata con i sindacati"
Nuova rete ospedaliera in Sicilia e tagli ai posti letto: la situazione a Catania
Forza Italia presenta il suo piano per la sanità e parla di fake news nel raccontare la rimodulazione della rete ospedaliera - facebook.com Vai su Facebook
Nuova rete ospedaliera siciliana, ecco l'ultima versione dei posti letto previsti - Le tabelle dell'11 settembre 2025 relative alle 9 Asp (con relativi ospedali territoriali), ai 5 ospedali maggiori, ai 3... - https://insanitas.it/dal-palazzo/2025/09/24/nuova-rete-ospedalie - X Vai su X
Rete ospedaliera, dalla VI Commissione Ars via libera alla proposta del governo regionale - La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Si legge su 98zero.com
Nuova rete ospedaliera, Schifani: «Bene il via libera dalla Commissione dell’Ars» - La Regione proseguirà ora l'iter per arrivare all'approvazione definitiva del Piano da parte del ministero della Salute. msn.com scrive