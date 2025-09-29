Rete ospedaliera regionale Roccuzzo | Caltagirone e il suo territorio vengono penalizzati

Cataniatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Fabio Roccuzzo contesta i contenuti della proposta di riordino della rete ospedaliera siciliana, presentata dall’assessorato regionale alla Sanità e approvata a maggioranza dalla commissione Salute all’Assemblea regionale siciliana. “Ancora una volta Caltagirone e il suo territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rete - ospedaliera

La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno

Sanità pubblica, la Cgil denuncia: "Rete ospedaliera mai concordata con i sindacati"

Nuova rete ospedaliera in Sicilia e tagli ai posti letto: la situazione a Catania

rete ospedaliera regionale roccuzzoRete ospedaliera, dalla VI Commissione Ars via libera alla proposta del governo regionale - La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla bozza della nuova Rete ospedaliera predisposta dalla Regione. Si legge su 98zero.com

rete ospedaliera regionale roccuzzoNuova rete ospedaliera, Schifani: «Bene il via libera dalla Commissione dell’Ars» - La Regione proseguirà ora l'iter per arrivare all'approvazione definitiva del Piano da parte del ministero della Salute. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Rete Ospedaliera Regionale Roccuzzo