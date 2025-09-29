Restauro dei candelabri sul lungomare di Bari | partiti i lavori di manutenzione straordinaria

Sono partiti nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, i lavori di manutenzione straordinaria e restauro dei candelabri ornamentali sul lungomare di Bari, uno dei simboli più amati della città. L’intervento, affidato alla Saulle Impianti S.r.l., è finanziato per un importo complessivo di 2,2. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: restauro - candelabri

