Il masso precipitato sulla linea Milano-Lecco-Sondrio dal monte San Martino ha causato disagi e ritardi che sono proseguiti fino alla tarda serata di domenica 28 settembre . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ressa alla stazione di Lierna, dopo l'interruzione della linea per il masso precipitato sui binari