Respinto l’assalto russo in Moldavia vincono gli europeisti Bruxelles | Mosca ci ha provato come mai prima…
Respinto l’assalto russo, indiretto, consumato con disinformazione e tentativi di condizionare il voto. Ma il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50 per cento dei voti, s uperando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5 percento delle schede scrutinate. Il Partito d’Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu (nella foto in alto) ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati pubblicati sul sito web della commissione elettorale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
