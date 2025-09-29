Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 28 settembre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera domenica 28 settembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 58, 59 e 60 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Bunyamin, inviato da Cihan, affronta Esat, che resiste e gli punta una pistola contro. Esat spara a uno degli uomini di Bunyamin ferendosi accidentalmente. Il giorno dell'udienza per il divorzio, Samet dichiara di aver cambiato idea e di non voler più procedere con la causa, lasciando tutti sgomenti. Cihan è partito per Berlino ma ha fatto predisporre i documenti per il divorzio e avverte Sevilay: dovrà andare da Nazim e firmarli.

