Renexia MingYang e Mimit | il Memorandum dei miracoli tra pale ferme perdite e giornali

C’era una volta un Mou. Niente a che fare però con il celebre allenatore del Triplete nerazzurro. Più prosaicamente, l’acronimo di Memorandum of Understanding. A firmarlo l’8 agosto 2024 al Mimit, con tanto di tappeto rosso istituzionale e foto di rito, c’erano Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, compiaciuto cerimoniere. Al suo fianco Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, tutto preso nella parte del visionario green, accompagnato da Mauro Fabris, un democristiano che dopo aver frequentato gli epigoni della Dc (Cristiano democratici, Udr, Udeur) in cerca di un futuro politico alla fine si è messo a fargli da lobbista. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Renexia, MingYang e Mimit: il Memorandum dei miracoli tra pale ferme, perdite e giornali

