Renato Zero svela ‘L’OraZero’ | 19 canzoni per un ascolto lento e consapevole

Renato Zero torna con il suo album più atteso. Alla vigilia dei suoi 75 anni, il cantautore svela “L’OraZero”, diciannove brani che invitano a un ascolto profondo e condiviso. Dal palco del Teatro Brancaccio parte una riflessione che abbraccia musica, società e responsabilità generazionale. Il ritorno meditato di un maestro La data di uscita è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

