Renato Zero presenta L’OraZero | Stadi mi rendono miope Assago ci sarà sogno un film canterei Ultimo

Renato Zero ha presentato alla stampa il nuovo album L’OraZero e il nuovo tour, parlando a cuore aperto di musica, politica, spiritualità e futuro: dai palazzetti al posto degli stadi al sogno di un film, dalla critica al ponte sullo Stretto al rapporto con Ultimo e Loredana Bertè. Renato Zero, alla vigilia dei suoi 75 anni, non ha perso la sua verve, il gusto della battuta e la capacità di trasformare un incontro con la stampa in un racconto collettivo. Dopo l’ascolto con i fan di ieri sera al Teatro Brancaccio, presentando oggi il nuovo album L’OraZero, in uscita venerdì, e il prossimo tour, in partenza a gennaio, l’artista ha mescolato aneddoti, riflessioni e provocazioni, confermando la cifra di sempre: parlare a tutti, senza filtri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
