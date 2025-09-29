Renato Zero | L’Orazero il nuovo album di inediti fuori il 3 ottobre Parte da Roma L’Orazero in Tour 6 date al Palazzo dello Sport

RENATO ZERO UN COMPLEANNO SPECIALE SULLE NOTE DI L'ORAZERO IL NUOVO ALBUM DI INEDITI IN USCITA IL 3 OTTOBRE E DA GENNAIO 2026 SCATTA L'ORAZERO IN TOUR 23 DATE NEI PRINCIPALI PALASPORT ITALIANI CON PARTENZA IL 241 DA ROMA RENATO C'È! Non esiste una formula specifica nella musica che stabilisca modalità, tempi, durate o formule magiche infallibili. Neppure l'entusiasmo da solo può realizzare il prodigio. Bisogna viverla la vita per poterla raccontare, condividerne gli umori, le intemperanze. Tutti gli eventi buoni o cattivi che siano. Poi quattro chiacchiere giornaliere con lo specchio conviene sempre farle e con lui riflettere a fondo se veramente si è in grado di sostenere tutti quegli oneri che questo percorso comporterà.

