Renato Zero compie 75 anni | Vorrei fare un film Il mio elisir? Il pubblico Poi il minuto di silenzio per i bambini vittime delle guerre

Dopo due anni dall'ultimo album in studio - “Autoritratto”, era il 2023 - Renato Zero torna con un nuovo progetto discografico. Si intitola “L'ORAZERO” ed è composto da 19 tracce inedite (solo una già stata pubblicata, “Senza”). Qui l'artista romano - che il 30 settembre spegne 75 candeline. 🔗 Leggi su Today.it

renato zero compie 75Renato Zero compie 75 anni e annuncia il nuovo album “L’OraZero” - ROMA – Renato Zero festeggia domani, 30 settembre, un compleanno speciale: 75 anni di vita e oltre mezzo secolo di carriera che hanno segnato la storia della musica italiana. Segnala domanipress.it

renato zero compie 75Zero si regala un nuovo album per i suoi 75 anni. Da gennaio in tour, date a Pesaro e Bologna - Renato Zero compie 75 anni il 30 settembre sulle note di “L’orazero”, il nuovo album di inediti in uscita il 3 ottobre per Tattica: una nuova pagina ... corriereromagna.it scrive

