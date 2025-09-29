Renato Zero compie 75 anni e Rai Teche lo festeggia con lo speciale Tutti gli Zero del mondo
Per il 75° compleanno di Renato Zero, Rai Teche lancia su RaiPlay l’antologia Tutti gli Zero del mondo, una selezione di apparizioni televisive dal 1972 al 1982. In occasione del 75° compleanno di Renato Zero, dal 30 settembre sarà disponibile su RaiPlay l’antologia Tutti gli Zero del mondo, curata da Rai Teche. La raccolta, il cui titolo si ispira al programma che Renato condusse su Rai1 nel 2000 (allora era “zeri” e ora è “Zero”), ripercorre un decennio fondamentale della carriera dell’artista, tra il 1972 e il 1982, attraverso materiali d’archivio che ne raccontano l’energia e la trasformazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
