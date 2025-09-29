Renato Veiga riecco la Juve! Il difensore portoghese ritrova i bianconeri col Villarreal | è già un leader per gli spagnoli giocherà da titolare?

Renato Veiga, il difensore sfiderà la Juve dopo il suo addio in bianconero: tutti gli aggiornamenti. Sarà una partita speciale, un incrocio carico di emozioni. La sfida di Champions League di mercoledì tra il Villarreal e la Juventus vedrà il difensore portoghese Renato Veiga affrontare il suo passato più recente, quella maglia bianconera che ha vestito per sei intensi mesi nella scorsa stagione. E lo farà da protagonista, come titolare al centro della difesa spagnola. L’avventura di Veiga a Torino era iniziata lo scorso gennaio. Il difensore, classe 2003, era arrivato dal Chelsea in prestito secco per sopperire a un’emergenza infortuni nel reparto arretrato di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

