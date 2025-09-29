Renato c’è e festeggia il compleanno con L’ORAZERO

Milano, 29 set. (askanews) – Non poteva che essere la musica il miglior modo per celebrare un compleanno speciale. Quello di Renato Zero -che cade domani, 30 settembre- è sulle note di L’ORAZERO, il nuovo album di inediti in uscita il 3 ottobre per Tattica: una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera che ha segnato e continua a segnare la storia della musica italiana. “Sto diventando adulto allegramente. Ogni volta che sforno un “titolo”, ecco che gli occhi mi brillano di nuovo! Anche questa volta. Evviva!” – le parole di Zero per introdurre il nuovo progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

