Regno Unito | 12mila arresti per post offensivi Riflettere sulle tentazioni all’italiana
Roma, 29 sett – Secondo un’infografica della World of statistics tra i Paesi che effettuerebbero più arresti per commenti online, in cima compare il Regno Unito con oltre dodicimila fermi in un solo anno. Il dato ha suscitato sorpresa: la patria del parlamentarismo liberale e dell’habeas corpus appare come il Paese con la polizia più attiva nel reprimere il linguaggio digitale. Dietro il numero, però, c’è una storia più complessa di leggi nate in epoca pre-social, di prassi amministrative discutibili e di un clima culturale sempre più segnato dal conflitto su migrazione, diritti civili e identità di genere. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
