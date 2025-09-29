Regioni | 13 al centrodestra 6 centrosinistra 1 l' Union Valdotaine
AGI - I risultati odierni delle regionali nelle Marche e in Val d'Aosta hanno sostanzialmente confermato la mappa politica delle regioni italiane. Il centrodestra governa 13 regioni: Marche, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il centrosinistra governa 6 regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Puglia e Sardegna. L'Union Valdotaine governa in Val d'Aosta. Nella passata consiliatura l'UV si alleò con il Pd, ma in questa consiliatura gli autonomisti potrebbero avere una maggioranza autosufficiente. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: regioni - centrodestra
Il ministro cita le Regioni virtuose (tutte di centrodestra eccetto l'Emilia-Romagna) per il Pnrr sanità, ma non può inserire quella dell'assessore meloniano. "Veda lei chi manca all'appello" risponde a un'interrogazione in parlamento - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche ?, Francesco Acquaroli eletto presidente della Regione. Il candidato di Fratelli d’Italia, sostenuto dal Centrodestra, ha battuto Matteo Ricci sostenuto dal campo largo del Centrosinistra. @ultimoranet - X Vai su X
Regioni: 13 al centrodestra, 6 centrosinistra, 1 l'Union Valdotaine - I risultati odierni delle regionali nelle Marche e in Val d'Aosta hanno sostanzialmente confermato la mappa politica delle regioni italiane. Scrive msn.com
Foti: 'Il centrodestra andrà compatto in tutte le regioni' - Non è un problema di partiti, ma serve trovare la persona migliore' (ANSA) ... Come scrive ansa.it