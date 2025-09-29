Regioni | 13 al centrodestra 6 centrosinistra 1 l' Union Valdotaine

Agi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - I risultati odierni delle regionali nelle Marche e in Val d'Aosta hanno sostanzialmente confermato la mappa politica delle regioni italiane. Il centrodestra governa 13 regioni: Marche, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il centrosinistra governa 6 regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Puglia e Sardegna. L'Union Valdotaine governa in Val d'Aosta. Nella passata consiliatura l'UV si alleò con il Pd, ma in questa consiliatura gli autonomisti potrebbero avere una maggioranza autosufficiente. 🔗 Leggi su Agi.it

regioni 13 al centrodestra 6 centrosinistra 1 l union valdotaine

© Agi.it - Regioni: 13 al centrodestra, 6 centrosinistra, 1 l'Union Valdotaine

In questa notizia si parla di: regioni - centrodestra

Regioni: 13 al centrodestra, 6 centrosinistra, 1 l'Union Valdotaine

Da Meloni a Schlein: i big della politica in Calabria. Il "risiko" del centrodestra sulle altre regioni: slitta ancora il vertice

Regioni: 13 al centrodestra, 6 centrosinistra, 1 l'Union Valdotaine

Foti: 'Il centrodestra andrà compatto in tutte le regioni' - In alcune abbiamo già individuato il candidato, nelle altre ovviamente lo individueremo. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regioni 13 Centrodestra 6