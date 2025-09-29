Regioni | 13 al centrodestra 6 centrosinistra 1 l' Union Valdotaine
AGI - I risultati odierni delle regionali nelle Marche e in Val d'Aosta hanno sostanzialmente confermato la mappa politica delle regioni italiane. Il centrodestra governa 13 regioni: Marche, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il centrosinistra governa 6 regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Puglia e Sardegna. L'Union Valdotaine governa in Val d'Aosta. Nella passata consiliatura l'UV si alleò con il Pd, ma in questa consiliatura gli autonomisti potrebbero avere una maggioranza autosufficiente. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: regioni - centrodestra
Regioni: 13 al centrodestra, 6 centrosinistra, 1 l'Union Valdotaine
Da Meloni a Schlein: i big della politica in Calabria. Il "risiko" del centrodestra sulle altre regioni: slitta ancora il vertice
Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni. Dieci anni fa il Pd governava in 15 regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica è cambiata di molto - facebook.com Vai su Facebook
Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni. Dieci anni fa il Pd governava in 15 regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica è cambiata di molto - X Vai su X
Regioni: 13 al centrodestra, 6 centrosinistra, 1 l'Union Valdotaine - I risultati odierni delle regionali nelle Marche e in Val d'Aosta hanno sostanzialmente confermato la mappa politica delle regioni italiane. Segnala msn.com
Foti: 'Il centrodestra andrà compatto in tutte le regioni' - In alcune abbiamo già individuato il candidato, nelle altre ovviamente lo individueremo. ansa.it scrive