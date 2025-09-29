Regione più di mezzo milione per le Comunità montane

Bergamonews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regione Lombardia ha approvato un contributo una tantum di 560.746 euro destinato alle Comunità montane. Lo stanziamento, proposto dall’assessore a Enti locali e Montagna Massimo Sertori, integra le risorse ordinarie del 2025 e punta a sostenere l’esercizio delle funzioni in forma associata. “Le Comunità montane della Lombardia – ricorda l’assessore – oltre alle funzioni proprie esercitano per i Comuni aderenti, una serie di funzioni e servizi in gestione associata. Sono realtà che coprono il 40% del territorio lombardo e seguono una popolazione superiore a 1,2 milioni di abitanti che vivono in 509 Comuni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

regione pi249 di mezzo milione per le comunit224 montane

© Bergamonews.it - Regione, più di mezzo milione per le Comunità montane

In questa notizia si parla di: regione - mezzo

Donne vittime di violenza, dalla Regione quasi un milione e mezzo per l'autonomia abitativa e lavorativa

Marcello: "La Regione fermi Badia del vento con ogni mezzo"

Videosorveglianza, dalla regione Lazio mezzo milione di euro per l'acquisto di nuove telecamere

Regione Toscana, mezzo milione di euro per fare ricerca sulla parità di genere - È lo stanziamento della giunta sul nuovo avviso regionale che punta a sostenere, attraverso il cofinanziamento del Fondo ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Pi249 Mezzo Milione