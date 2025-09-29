Regione più di mezzo milione per le Comunità montane

Regione Lombardia ha approvato un contributo una tantum di 560.746 euro destinato alle Comunità montane. Lo stanziamento, proposto dall’assessore a Enti locali e Montagna Massimo Sertori, integra le risorse ordinarie del 2025 e punta a sostenere l’esercizio delle funzioni in forma associata. “Le Comunità montane della Lombardia – ricorda l’assessore – oltre alle funzioni proprie esercitano per i Comuni aderenti, una serie di funzioni e servizi in gestione associata. Sono realtà che coprono il 40% del territorio lombardo e seguono una popolazione superiore a 1,2 milioni di abitanti che vivono in 509 Comuni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

