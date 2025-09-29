Regionali Volt Europa a sostegno di Manildo | tutti i candidati

Volt Europa Veneto sostiene la candidatura di Giovanni Manildo alla presidenza del Veneto, con una squadra di candidati con esperienze accademiche e professionali in Italia e all’estero, accomunati dalla volontà di portare in Regione «uno sguardo nuovo, inclusivo ed europeo».Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - volt

Dallo Stato quello che faceva il vicinato di una volta. Prima del 2022, in Italia nascere in un piccolo borgo o in città faceva la differenza. I sostegni alle famiglie erano un labirinto di bonus locali, assegni comunali e detrazioni regionali. Ogni territorio aveva le su - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Regionali, Civici e Pd 'inseriscono' Manildo. M5s, il rischio di liste incomplete - Per Manildo Presidente” è il nome della lista presentata ieri mattina a Vicenza a sostegno del candidato presidente del ... Segnala ilgazzettino.it

Regionali Marche, 18 realtà politiche a sostegno del dem Ricci - Sono 18 le realtà politiche che hanno aderito al "progetto di cambiamento vero e concreto per la Regione Marche" a sostegno della candidatura a presidente di Regione dell'europarlamentare dem ed ex ... Si legge su ansa.it