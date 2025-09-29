Regionali via allo spoglio in Valle d' Aosta | Urne aperte nelle Marche affluenza in calo
Regionali, spoglio in corso in Valle d'Aosta, dove alle urne si è recato ieri il 62,98% degli aventi diritto. Nelle Marche si può votare fino alle 15 di oggi: l'affluenza (al 37,7%) è in calo di 5 punti rispetto all'ultima tornata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio
Elezioni regionali, manca poco. Al voto oltre 1,3 milioni di marchigiani: dove seguire lo spoglio
Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio - LA DIRETTA
Elezioni regionali: #La7 seguirà le operazioni di spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale nelle Marche con uno speciale del #TgLa7, condotto da #EnricoMentana dalle 14.15 in poi. Soppressi, solo per oggi, i programmi previsti. #Maratona - X Vai su X
REGIONALI | In Valle d'Aosta ha votato il 62,98%, nel 2020 si era recato alle urne il 70,5% degli aventi diritto. Dalle ore 8 via allo spoglio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, al via lo spoglio in Valle d'Aosta. Nelle Marche si vota fino alle 15 - Alle 23 di ieri nelle Marche si era recato a votare il 37,71% degli aventi diritto, rispetto al 42,72 del 2020. Scrive msn.com
Risultati elezioni regionali: urne aperte nelle Marche, via allo spoglio in Valle d’Aosta - Lo spoglio è in corso in Val d’Aosta, dove hanno votato 65mila persone sui 103mila aventi diritto. Segnala repubblica.it