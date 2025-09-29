Aosta, 29 settembre 2025 – È in corso in Valle d'Aosta lo spoglio delle elezioni regionali. Si è votato nella sola giornata di ieri, tra le 7 e l 23, e l'affluenza totale è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223 aventi diritto al voto. In calo rispetto alla tornata del 2020, quando si erano recati al voto il 70,5% degli aventi diritto, quando però si era votato anche il lunedì mattina. Il sistema elettorale regionale prevede che gli elettori possano votare solo per la lista; saranno poi i 35 consiglieri eletti a formare una maggioranza e a scegliere il presidente. Sempre che una lista (o coalizione di liste) non raggiunga il 42% dei voti, facendo così scattare il premio di maggioranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Regionali Valle d’Aosta, i risultati delle elezioni