Regionali Valle d’Aosta 2025 Union Valdôtaine primo partito | quali sono i prossimi passaggi verso l’elezione del nuovo presidente

È solo il primo round, ma i giochi sono ufficialmente partiti. Oggi, 28 settembre, in Valle d’Aosta si è aperta la strada che porterà all’elezione del nuovo presidente della Regione. Una tappa iniziale che delinea già gli equilibri: con quasi la totalità dei voti scrutinati, in testa si conferma l’Union Valdôtaine, al 31,77%. Potrebbe fare da traino ai suoi alleati, con cui però non ha formalizzato una coalizione elettorale – Partito Democratico, 8,08% e Autonomisti di Centro, 14,7% – che raccolgono complessivamente il 49,22% dei consensi. Il centrodestra al 29,56% non ha goduto del traino nazionale di Fratelli d’Italia, che si ferma all’11%, e sembra destinato a rimanere all’opposizione. 🔗 Leggi su Open.online

