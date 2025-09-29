Regionali seggi aperti nelle Marche fino alle 15 Iniziato lo spoglio in Valle d’Aosta
Nelle Marche affluenza in calo al 37,71%. Sei i candidati in corsa per la presidenza. In Valle d’Aosta ha votato quasi il 63% degli aventi diritto, in calo rispetto al 2020.. 29 settembre 2025 – Nelle Marche prosegue la seconda e ultima giornata di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del nuovo presidente della Regione. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15, dopodiché inizieranno le operazioni di spoglio. In Valle d’Aosta, invece, le urne si sono chiuse ieri sera alle 23 e lo spoglio è partito questa mattina alle 8. Affluenza in calo nelle Marche. Nelle Marche, l’affluenza registrata alla chiusura della prima giornata di voto, domenica alle 23, si è attestata al 37,71%, in calo di cinque punti rispetto alla stessa rilevazione delle elezioni del 2020, quando era al 42,72%. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
