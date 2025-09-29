Regionali Puglia 2025 Teresa Cicolella scende in campo con il Pd | Il futuro non si aspetta si costruisce

Teresa Cicolella ci riprova. L'assessora alla Sicurezza al Comune di Cerignola, sarà nella lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali, a sostegno di Antonio De Caro. Ad annunciarlo è lei stessa, attraverso un post sui social: “Non è una scelta individuale, ma la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - puglia

