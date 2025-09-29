Regionali Puglia 2025 il socialista Giulio Scapato candidato nella lista Decaro Presidente

Foggiatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato foggiano Giulio Scapato ufficializza la sua candidatura alle prossime consultazioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre nella listaDecaro presidente’. Socialista di ferro, presidente della Commissione nazionale di Garanzia del Psi, “dopo un’attenta valutazione”, fa sapere, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - puglia

Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola

regionali puglia 2025 socialistaElezioni regionali in Puglia: si vota il 23 e 24 novembre - Le elezioni regionali in Puglia del 23 e 24 novembre rappresentano un appuntamento decisivo per la politica del territorio. pugliapress.org scrive

regionali puglia 2025 socialistaRegionali, in Puglia naufraga la candidatura del centrodestra. Annese: “Resto sindaco di Monopoli” - La coalizione che deve sfidare Decaro è in alto mare: aveva puntato deciso sul primo cittadino che sui social ha rinunciato all’investitura. Lo riporta bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Puglia 2025 Socialista