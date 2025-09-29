Regionali Puglia 2025 il cerignolano Carlo Dercole candidato nella lista di Forza Italia
Il segretario cittadino di Forza Italia a Cerignola, Carlo Dercole, scende in campo alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. “Sono il candidato del centrodestra cerignolano nelle liste di Forza Italia”, annuncia in un videomessaggio.“Ho deciso di candidarmi perché la nostra regione è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - puglia
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola
Regionali in Puglia, Angelo Annese rinuncia alla candidatura nel centrodestra: "Ringrazio tutti ma resto il sindaco di Monopoli" - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Puglia, tramonta l'ipotesi Annese come candidato: «Resto sindaco di Monopoli» - News - X Vai su X
Regionali Puglia 2025, il socialista Giulio Scapato candidato nella lista Decaro Presidente - L'avvocato foggiano sceglie la lista civica del candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre ... Segnala foggiatoday.it
Regionali in Puglia, al via il totonomi dei sindaci per le liste del centrodestra - Intanto la coalizione assicura: la prossima settimana sara' decisiva anche per definire il nome del candidato governa ... Da trmtv.it