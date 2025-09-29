Regionali nelle Marche l' ennesima sconfitta targata Elly Schlein
Matteo Ricci ha perso. Ora, lo ha ammesso anche lui con un discorso molto "british" in cui ha rivelato di aver già chiamato Francesco Acquaroli per congratularsi per la sua vittoria. Quello che doveva essere un testa a testa si è trasformato in un tonfo per la coalizione di centrosinistra che, fatta eccezione per Azione di Carlo Calenda, si presentava unita comprendendo al suo interno Pd, M5S, Avs e Italia Viva. A perdere, dunque, non è stato solo Matteo Ricci, ma anche Elly Schlein e il suo progetto di campo largo o larghissimo. Progetto che è risultato vincente solo in Umbria con la vittoria dell'ex sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una candidata indipendente che rappresentava tutta la coalizione e non un'iscritta del Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
