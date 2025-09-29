Regionali nelle Marche Acquaroli supera Ricci In Val d’Aosta vince la coalizione Autonomisti-Progressisti
Francesco Acquaroli in vantaggio: dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio sullo sfidante di centrosinistra, l'europarlamentare del pd Matteo Ricci, nelle elezioni regionali. A 101 sezioni scrutinate su 1.572, il governatore delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, è al 51,38% dei consensi; il suo sfidante per il centrosinistra,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Regionali Marche, i risultati in diretta: Acquaroli verso la vittoria, è in vantaggio su Ricci. FdI primo partito, supera il Pd - La seconda proiezione di Swg per il TgLa7 (copertura al 18%) dà il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli in vantaggio col 52,2% su quello di centrosinistra Matteo Ricci, al 44,5%. Da ilfattoquotidiano.it
Regionali, nelle Marche Acquaroli supera Ricci. In Val d’Aosta vince la coalizione Autonomisti-Progressisti - Francesco Acquaroli in vantaggio: dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio sullo sfidante di ... gazzettadelsud.it scrive