Francesco Acquaroli in vantaggio: Dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio sullo sfidante di centrosinistra, l'europarlamentare del pd Matteo Ricci, nelle elezioni regionali. Secondo le prime proiezioni il vantaggio oscilla fra i 6 e i 7 punti, con una percentuale di consensi superiore al 50 per cento. Un dato che era già emerso con i primi exit. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Regionali, nelle Marche Acquaroli in vantaggio su Ricci. In Val d’Aosta avanti la coalizione Autonomisti-Progressisti