«Se il campo largo non guarderà al centro perderà in tutte le Regioni. Basta codici etici e populismi». A ribadirlo Clemente Mastella, sindaco di Benevento e già ministro della Giustizia. Quale consiglio si sente di dare a Fico per vincere nella sua Campania? «Deve capire che si candida a essere il presidente di tutti e non soltanto del M5S. Quando andavano da soli i 5 Stelle potevano pensare di avere un atteggiamento rigorista, ma in questo caso Fico è a capo di una squadra eterogenea e, quindi, ha il dovere di rispettare tutte le sensibilità». Il campo largo, in Campania, come in Italia, è troppo di sinistra? «La linea è troppo a sinistra e questo è un limite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regionali, Mastella: «Con il solito rigorismo e populismo dei 5 Stelle perderemo ovunque»