Regionali Marche Tajani | Premiato il buon Governo del centrodestra bene risultato Forza Italia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2025 "Mi pare che i marchigiani abbiano premiato il buon Governo del centrodestra del presidente Acquaroli. Smentiti i profeti di sventura. Sono anche lieto del risultato di Forza Italia che ha preso più voti rispetto alle europee e ha superato il Movimento 5 Stelle. Stiamo lavorando bene. C'è una crescita generale in tutte le Regioni" così il leader di Forza Italia Antonio Tajani.