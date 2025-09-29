Regionali Marche risultati in diretta Proiezioni | Aquaroli al 51% verso la riconferma Ricci 45,6% Affluenza in calo | 50% -10%

Ilmessaggero.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regionali Marche. Primo test elettorale d'autunno per i partiti dove si vota fino alle 15. Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII legislatura. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

regionali marche risultati direttaRegionali Marche, i risultati in diretta: Acquaroli in vantaggio su Ricci. Il Pd primo partito, affluenza in calo - Secondo la prima proiezione di Swg per il TgLa7 (copertura campione 6%), Francesco Acquaroli è avanti col 52% dei voti nelle Marche contro il 45% di Matteo Ricci. Scrive ilfattoquotidiano.it

regionali marche risultati direttaMarche, risultati regionali diretta. Proiezioni: Aquaroli avanti 51%, Ricci 45,6%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Segnala leggo.it

