Regionali Marche risultati in diretta Acquaroli rieletto presidente Ricci lo chiama per congratularsi Fdi primo partito poi il Pd Affluenza in calo | 50% -10%
Regionali Marche. Francesco Acquaroli in vantaggio: Dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio sullo sfidante di centrosinistra,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: regionali - marche
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Regionali #Marche: Exit poll Opinio per Rai #Acquaroli: 48-52% #Ricci: 46-50% Instant poll SWG per La7 #Acquaroli: 48,5-52,5% #Ricci: 45,5-49,5% Instant poll YouTrend per Sky #Acquaroli: 46-50% #Ricci: 46-50% @ultimora_pol - X Vai su X
I risultati delle elezioni regionali nelle Marche - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche, i risultati in diretta: Acquaroli verso la vittoria, è in vantaggio su Ricci. FdI primo partito, supera il Pd - La seconda proiezione di Swg per il TgLa7 (copertura al 18%) dà il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli in vantaggio col 52,2% su quello di centrosinistra Matteo Ricci, al 44,5%. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Marche, risultati regionali diretta. Proiezioni: Aquaroli al 51% verso la riconferma, Ricci 45,6%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Scrive ilmessaggero.it