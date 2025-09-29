Regionali Marche risultati in diretta Acquaroli rieletto presidente | Noi coesi Meloni | Elettori premiano suo lavoro Ricci battuto | lotta impari

Ilmessaggero.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regionali Marche. Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della Regione. Dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

regionali marche risultati in diretta acquaroli rieletto presidente noi coesi meloni elettori premiano suo lavoro ricci battuto lotta impari

© Ilmessaggero.it - Regionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari

In questa notizia si parla di: regionali - marche

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

regionali marche risultati direttaRegionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente. Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto. Fdi primo partito - Dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio sullo ... Secondo leggo.it

regionali marche risultati direttaElezioni regionali Marche, risultati in diretta: Ricci: 'Ho chiamato Acquaroli per congratularmi' - "Francesco Acquaroli (centrodestra) è rieletto presidente delle Marche". Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Marche Risultati Diretta