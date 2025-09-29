Regionali Marche risultati in diretta Acquaroli rieletto presidente | Noi coesi Meloni | Elettori premiano suo lavoro Ricci battuto | lotta impari
Regionali Marche. Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della Regione. Dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: regionali - marche
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
#Regionali #Marche @matteoricci ammette la sconfitta - X Vai su X
I primi instant poll delle elezioni regionali nelle Marche, elaborati per Sky Tg24 da YouTrend Tutti gli aggiornamenti sullo scrutinio https://shorturl.at/jhxHD - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente. Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto. Fdi primo partito - Dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio sullo ... Secondo leggo.it
Elezioni regionali Marche, risultati in diretta: Ricci: 'Ho chiamato Acquaroli per congratularmi' - "Francesco Acquaroli (centrodestra) è rieletto presidente delle Marche". Lo riporta ansa.it