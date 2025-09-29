Regionali Marche risultati in diretta Acquaroli al 51% verso la riconferma Ricci 45,9% Fdi primo partito poi il Pd Affluenza in calo | 50% -10%

regionali marche risultati direttaRegionali Marche, i risultati in diretta: Acquaroli in vantaggio su Ricci. Affluenza in calo di dieci punti dal 2020 - Secondo la prima proiezione di Swg per il TgLa7 (copertura campione 6%), Francesco Acquaroli è avanti col 52% dei voti nelle Marche contro il 45% di Matteo Ricci. Si legge su ilfattoquotidiano.it

regionali marche risultati direttaRegionali Marche, i risultati in diretta: Acquaroli verso la vittoria, è in vantaggio su Ricci. FdI primo partito, supera il Pd - La seconda proiezione di Swg per il TgLa7 (copertura al 18%) dà il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli in vantaggio col 52,2% su quello di centrosinistra Matteo Ricci, al 44,5%. Secondo ilfattoquotidiano.it

