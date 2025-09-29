Regionali Marche risultati in diretta Acquaroli al 51% verso la riconferma Ricci 45,9% Fdi primo partito poi il Pd Affluenza in calo | 50% -10%
Regionali Marche. Francesco Acquaroli in vantaggio: Dopo gli exit poll e le prime proiezioni risulta di quasi sette punti il margine di vantaggio sullo sfidante di centrosinistra,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: regionali - marche
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Elezioni regionali #Marche, Vittorio #Sgarbi al seggio per votare - X Vai su X
I risultati delle elezioni regionali nelle Marche - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche, i risultati in diretta: Acquaroli in vantaggio su Ricci. Affluenza in calo di dieci punti dal 2020 - Secondo la prima proiezione di Swg per il TgLa7 (copertura campione 6%), Francesco Acquaroli è avanti col 52% dei voti nelle Marche contro il 45% di Matteo Ricci. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Regionali Marche, i risultati in diretta: Acquaroli verso la vittoria, è in vantaggio su Ricci. FdI primo partito, supera il Pd - La seconda proiezione di Swg per il TgLa7 (copertura al 18%) dà il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli in vantaggio col 52,2% su quello di centrosinistra Matteo Ricci, al 44,5%. Secondo ilfattoquotidiano.it