Regionali Marche Ricci Pd | Lotta impari Amarezza per aver ricevuto un avviso di garanzia in campagna elettorale

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo fatto una campagna straordinaria. Sapevamo che le forze in campo erano del tutto sbilanciate: per ogni manifesto nostro ce n’erano dieci degli altri. Tante risorse, tanto potere nazionale, tanto potere regionale, la maggior parte del potere nei comuni. È stata davvero una lotta impari dal punto di vista delle risorse”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra nelle Marche Matteo Ricci in conferenza stampa. “Mi dispiace, avrei voluto darvi una grande soddisfazione oggi. Purtroppo non ci siamo riusciti”, ha aggiunto. “Ovviamente c’è anche amarezza per ciò che mi è successo personalmente: ricevere un avviso di garanzia in piena campagna elettorale ovviamente mi ha colpito profondamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

regionali marche ricci pd lotta impari amarezza per aver ricevuto un avviso di garanzia in campagna elettorale

© Ilfattoquotidiano.it - Regionali Marche, Ricci (Pd): “Lotta impari. Amarezza per aver ricevuto un avviso di garanzia in campagna elettorale”

In questa notizia si parla di: regionali - marche

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

regionali marche ricci pdRegionali Marche, Ricci (Pd): “Lotta impari. Amarezza per aver ricevuto un avviso di garanzia in campagna elettorale” - Il candidato del centrosinistra parla di "lotta impari" e si dice convinto di essere estraneo ai fatti contestati ... Segnala ilfattoquotidiano.it

regionali marche ricci pdRegionali Marche, vince Acquaroli: il presidente uscente batte Ricci col 52%. FdI primo partito, sorpassato il Pd - 572, il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in testa ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Marche Ricci Pd