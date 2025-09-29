Regionali Marche Ricci Pd | Lotta impari Amarezza per aver ricevuto un avviso di garanzia in campagna elettorale
“Abbiamo fatto una campagna straordinaria. Sapevamo che le forze in campo erano del tutto sbilanciate: per ogni manifesto nostro ce n’erano dieci degli altri. Tante risorse, tanto potere nazionale, tanto potere regionale, la maggior parte del potere nei comuni. È stata davvero una lotta impari dal punto di vista delle risorse”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra nelle Marche Matteo Ricci in conferenza stampa. “Mi dispiace, avrei voluto darvi una grande soddisfazione oggi. Purtroppo non ci siamo riusciti”, ha aggiunto. “Ovviamente c’è anche amarezza per ciò che mi è successo personalmente: ricevere un avviso di garanzia in piena campagna elettorale ovviamente mi ha colpito profondamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
