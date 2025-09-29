Regionali Marche Ricci e il campo largo sconfitti | ennesimo fallimento della linea Schlein

Elly Schlein e Giuseppe Conte La roccaforte rossa crolla per la seconda volta. Le Marche, terra che per decenni ha rappresentato il cuore pulsante del progressismo italiano, confermano Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione, sancendo l’ennesimo fallimento della strategia Schlein. Il tanto atteso “sorpasso” del centrosinistra si trasforma in una disfatta che compromette le ambizioni del Partito Democratico in vista delle politiche e mette a nudo le fragilità di un’alleanza costruita su equilibri precari e azzardi tattici. Matteo Ricci esce sconfitto dalla competizione nonostante un risultato personale tutt’altro che disprezzabile: oltre 40mila voti in più rispetto alla coalizione che lo sosteneva. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

