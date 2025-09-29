Poteva essere il colpaccio per Elly Schlein e il centrosinistra. Questo: conquistare l?unica regione contendibile, le Marche, di questa tornata elettorale che fino a fine novembre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Regionali Marche, perché la "spallatina" di Elly Schlein a Meloni non è riuscita. E cosa succede ora?