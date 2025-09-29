Regionali Marche per le proiezioni Acquaroli in vantaggio
ROMA (ITALPRESS) – Secondo la seconda proiezione realizzata dal consorzio Opinio per Rai (copertura campione 18%), il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ricandidato per il centrodestra, ottiene il 51% dei consensi, mentre lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci è al 45,9%. L’affluenza definitiva delle elezioni regionali nelle Marche è del 50,01%, in calo rispetto al 59,75% delle precedenti. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
