Regionali Marche l'analisi dei flussi di Opinio Italia per Rai | Csx non riesce a spostare voti da destra

Secondo l'analisi dei flussi effettuata da Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, rispetto al 2020, è riuscito a confermare il voto del M5s e quello del Csx, ma non è riuscito a strappare voti al bacino elettorale di Acquaroli. Gigliuto (Piepoli) a Fanpage: "Il Csx non ha strumento per tirare via i voti da destra, riesce solo a portare ai seggi i propri elettori". 🔗 Leggi su Fanpage.it