Regionali Marche l'analisi dei flussi di Opinio Italia per Rai | Csx non riesce a spostare voti da destra
Secondo l'analisi dei flussi effettuata da Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, rispetto al 2020, è riuscito a confermare il voto del M5s e quello del Csx, ma non è riuscito a strappare voti al bacino elettorale di Acquaroli. Gigliuto (Piepoli) a Fanpage: "Il Csx non ha strumento per tirare via i voti da destra, riesce solo a portare ai seggi i propri elettori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Marche, centrodestra vince elezioni regionali: il governatore Francesco Acquaroli rieletto
I primi instant poll delle elezioni regionali nelle Marche, elaborati per Sky Tg24 da YouTrend
Regionali Marche, sondaggio travolge la sinistra: di quanto è avanti Acquaroli - Se gli ultimi sondaggi sulle Regionali hanno spiazzato la sinistra, quello di EMG Different per il sito d’informazione MaNews Piceno getta i progressisti direttamente nel panico. Da iltempo.it
Regionali Marche, ad Ancona FdI punta a ottenere tre seggi - Dall'esperienza amministrativa in Comuni, Regione e Provincia a quella nel mondo delle imprese. Riporta ansa.it