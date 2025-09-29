Regionali Marche l’analisi dei flussi di Opinio Italia per Rai | Csx non riesce a spostare voti da destra
Secondo l'analisi dei flussi effettuata da Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, rispetto al 2020, è riuscito a confermare il voto del M5s e quello del Csx, ma non è riuscito a strappare voti al bacino elettorale di Acquaroli. Gigliuto (Piepoli) a Fanpage: "Il Csx non ha uno strumento per tirare via i voti da destra, riesce solo a portare ai seggi i propri elettori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
