Regionali Marche la diretta | Acquaroli-Ricci sfida all' ultimo voto

La grossa sfida che apre questo "turno" di Regionali che durerà fino a novembre si gioca tutta nelle Marche. Qui il governatore uscente Francesco Acquaroli, forte dei sondaggi che lo davano davanti prima del silenzio, prova a dare un’ulteriore spallata al centrosinistra che si è unito attorno a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. La campagna elettorale è stata dura e serrata. Da un lato Acquaroli che, con tutto il centrodestra, ha rivendicato il suo operato nella prima legislatura, dall'altro Ricci che ha letteralmente trasformato la corsa alle urne in uno show. Prima le incursioni in spiaggia, poi la difesa dalle inchieste e infine, con un pizzico di cinismo misto a disperazione, ha spostato l'asse della sua campagna su Gaza: ha affermato che il voto nelle Marche è anche per la Striscia e addirittura ha organizzato un fantomatico "treno per Gaza" nelle ultime ore per la chiamata alle urne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Regionali Marche, la diretta: Acquaroli-Ricci, sfida all'ultimo voto

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

