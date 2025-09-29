Regionali Marche il Pd incassa il flop | Giocavamo in trasferta Ricci | Strumentalizzato l’avviso di garanzia

“Un grande ringraziamento a Matteo Ricci per l’impegno e la generosità in una campagna elettorale difficile, in un contesto molto complicato in cui giocavamo in trasferta, perché il presidente uscente qualche elemento di vantaggio può averlo”. È il responsabile Organizzazione Igor Taruffi, fedelissimo della segretaria Elly Schlein, il primo a parlare per il Pd dopo la batosta subita alle Regionali nelle Marche: il “campo largo” ha fallito il tentativo di spallata al governatore uscente Francesco Acquaroli, da cui passavano le ambizioni di un cambio degli equilibri politici a livello nazionale. “Ogni elezione, lo dico sempre, fa storia a sé. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regionali Marche, il Pd incassa il flop: “Giocavamo in trasferta”. Ricci: “Strumentalizzato l’avviso di garanzia”

